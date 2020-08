Monheim : Streit um Heinestraße: Stadt hat keinen Plan B

Monheim Die Eigentümer der Hochhäuser an der Heine- und Neustraße wollen keinen Spielplatz vor der Haustür, sie fürchten nächtliche Ruhestörungen und städtische Veranstaltungen. Stadt macht Kaufangebot für Grundstück.

Wer die Mehrheit im Stadtrat hat, muss keine Kompromisse eingehen. Wenn aber von städtischen Plänen Privateigentum betroffen ist, bleibt nur der Verhandlungsweg. Als die Stadt Monheim ihre Pläne für die Umgestaltung der Heinestraße in eine Fußgängerzone konzipierte, bezog sie dabei auch das Privatgrundstück ein, das zu dem Hochhaus zwischen Neu- und Frohnstraße gehört. Die Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG) umfasst 135 Parteien. Das Grundstück ragt auf ganzer Hausbreite keilförmig in die Fußgängerzone hinein und nimmt den Raum ein, den die Stadt als aufgewertete Aufenthaltsfläche mit „Grünpunkten, Sitz- und Spielmöglichkeiten“ vorgesehen hatte.

„Zunächst wollte die Stadt, dass wir ihr unsere Straßenanteile widmen, weil sie für ihre Investitionen eine Sicherheit haben wollte“, berichtet Holger König (54), Vorsitzender des Beirats. Durch eine Widmung erhalten Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße. „Der frühere Eigentümer ist dann nicht mehr Besitzer, hat nicht mehr die Verfügungsgewalt“, erklärt Manfred Hein vom Tiefbauamt. Die Wohnungseigentümergemeinschaft habe aber eine solche unbefristete und unbedingte Überlassung abgelehnt. „Wir hätten der Stadt das Grundstück quasi geschenkt und gar kein Mitspracherecht mehr gehabt“, so König. Man hätte sich nur auf eine Überlassung für 20 Jahre eingelassen. Ein Teil der Eigentümer wehrte sich gegen die Vorstellung, dass sie dann wegen des Spielplatzes vor der Tür bis weit in die Nacht von johlenden und grölenden Jugendlichen belästigt werden würde. Auch die Vorstellung, beim nächsten Stadtfest ein Fahrgeschäft direkt vor die Tür gestellt zu bekommen, habe sie wenig erfreut, so Hein.