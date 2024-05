Europawahl in Monheim Die CDU animiert zum Wählen am 9. Juni

Am 9. Juni steht die Europawahl an, bei der die Bürger der EU-Mitgliedsstaaten über die Abgeordneten für das Europäische Parlament der kommenden fünf Jahre abstimmen können. Vor diesem Hintergrund lud die CDU Monheim interessierte Bürger zum Polittalk in den Pfannenhof ein. Unter dem Motto „Europa beginnt mit dir“ informierten die CDU-Politiker Miriam Viehmann und Daniel Caspary die Gäste und traten mit diesen in den Diskurs.