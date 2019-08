Monheim : So schön wird die Bürgerwiese

Monheim Knapp eine Million Euro kostet die Umgestaltung der Monheimer Bürgerwiese. Ende September soll sie eröffnen.

Wer Grillgut und Getränke mit dem Auto herankarrt, kann künftig am Südende kurzzeitig parken, um das Auto zu entladen. „Wenn die Nord-Süd-Spange gebaut wird, wird die Ida-Siekmann-Straße etwas verschwenkt, so dass mehr Platz an der Bürgerwiese entsteht“, sagt Schade. Ein Parkplatz ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite geplant.

Der Eingang zur Bürgerwiese wird ebenfalls noch umgestaltet. Dort soll es auch Fahrradständer geben. Die Arbeiten an der Bürgerwiese und an der geplanten Nord-Süd-Spange tangieren sich punktuell. Beim Bau der Nord-Süd-Spange, die bis zur Alfred-Nobel-Straße führen soll, wird zum Beispiel die Ida-Steinsiek-Straße ein wenig nach Westen verschwenkt, so dass am Südende der Bürgerwiese Raum für den Abladeplatz entsteht. Am Nordende ist die so genannte Stichstraße, die Moschee und Kita erschließt, schon gebaut. Noch in diesem Jahr soll der für die Anbindung der Spange notwendige Knotenpunkt Kurt-Schumacher-, Erich-Klausener-, Lichtenberger Straße ausgebaut werden.