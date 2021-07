Lommer-jonn-Chaussee : Ulla Hahn weiht neuen Straßenzug ein

Monheim Die Lommer-jonn-Chaussee verbindet Rathaus und Eierplatz. Nach der Verleihung des Ehrenrings der Stadt und der Gründung eines Sprachförderzentrums in ihrem Elternhaus ist dies der jüngste Akt, die wohl berümteste Tochter der Stadt zu würdigen.

Seit Samstag hat Monheim einen weiteren neuen Straßennamen im Stadtzentrum. Im Beisein von Ulla Hahn wurde die Lommer-jonn-Chaussee eingeweiht. Die Benennung des kleinen Straßenzuges zu Ehren der in Monheim aufgewachsenen Schriftstellerin hatte der Stadtrat am 16. Dezember beschlossen.

„Lommer jonn, sagte der Großvater, lasst uns gehen, griff in die Luft und rieb sie zwischen den Fingern. War sie schon dick genug zum Säen, dünn genug zum Ernten?“ - so beginnen die autobiografisch geprägten Romane von Dr. Ulla Hahn. Die auf Monheimer Platt ausgesprochene Aufforderung „Lommer jonn“ („Lass uns gehen!“) steht dabei auch für die Aufforderung, den eigenen Weg zu gehen und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und dafür, dass es Menschen gibt, die dabei unterstützen – so wie das Ulla-Hahn-Haus, das als Sprachförderzentrum mit seiner Arbeit jungen Menschen die Welt der Bücher und des Schreibens eröffnen will. Der Abschnitt zwischen Rathaus und Eierplatz führt direkt auf das Ulla-Hahn-Haus zu.

Ulla Hahn hat Monheim vor allem mit den ersten Bänden ihrer autobiographisch gegründeten Romane „Das verborgene Wort“ (2001), „Aufbruch“ (2009) sowie „Spiel der Zeit“ (2014) ein literarisches Denkmal gesetzt. In den Werken schildert sie die Kindheit, Jugend und das Erwachsenwerden ihres literarischen Alter Egos Hilla Palm in „Dondorf“ während der 1950er- und 1960er-Jahre.

Das neue Straßenschild steht derzeit noch am Rande einer Großbaustelle, die hier bis 2022 abgeschlossen sein soll. „Man sieht hier daher gerade das, was auch die Familie Hahn schon in den Fünfziger- und Sechziger-Jahren erlebt hat, als beispielsweise das weiße Hochhaus erbaut wurde – eine Stadt im Aufbruch und im Wandel“, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Es sei daher auch ein Glücksfall, dass das heutige Ulla-Hahn-Haus all diese Umbrüche überstanden habe und als Gebäude erhalten geblieben sei. In Ulla Hahns vier autobiografischen Romanen sei eine zunehmende Annäherung an die alte Heimat und die Versöhnung mit ihr zu beobachten. Dies spiegele auch die Annäherung zwischen Ulla Hahn und der Stadt wieder, die zeitweilig ebenfalls distanziert gewesen sei.