Monheim : Glück im Kegeln und der Liebe – seit 60 Jahren

Elvira Erna und Klaus Walter Friedrich Seiler setzen auf Rücksichtnahme und Liebe.. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Elvira und Klaus Seiler sind in Monheimer Vereinen aktiv. Jetzt haben sie Diamanthochzeit gefeiert.

Von Sandra Grünwald

Kennengelernt haben sich Elvira (81) und Klaus (82) Seiler in der Gegend von Iserlohn. „Dort hat es mich als DDR-Flüchtling zu meinem ersten Arbeitsplatz hin verschlagen“, sagt der Ehemann. Seine Ausbildung zum Betriebsschlosser hatte er bei der DDR-Bahn gemacht. Es war eine Geburtstagsfeier, bei der sich die Beiden zum ersten Mal begegneten. „Dann kamen wir uns näher, haben uns verlobt“, erzählt Klaus. Damals war eine Heirat noch Voraussetzung, um eine Wohnung zu bekommen. So läuteten am 28. August 1959 die Hochzeitsglocken.

Doch Wohnraum war knapp. „Ein Freund hat ein Haus gebaut“, erinnert sich Klaus. Beim Bau haben sie mitgeholfen und dann dort ihre erste Wohnung bekommen. „Wir sind 1961 eingezogen und 1963 sind wir nach Baumberg gezogen“, erzählt Elvira. Schuld war das Jobangebot einer Benrather Firma, mit dem gleichzeitig eine Wohnung verbunden war. „Ende November sind wir hierher gezogen“, sagt Elvira. Da waren beide Töchter bereits auf der Welt. 36 Jahre lang hat Klaus Seiler für die Firma in Benrath gearbeitet. „Erst als Maschinenschlosser, danach haben wir die Qualitätssicherung geleitet“, erzählt er. Im Jahr 1999 wurde die Firma aufgelöst, Klaus konnte mit 62 Jahren und einer Ausgleichszahlung in Rente gehen. Es war auch in den 1990er Jahren, dass sich das Paar die Wohnung kaufte. „Damals war das eine große Entscheidung“, gibt Klaus zu, der Alleinverdiener war, und Elvira fügt hinzu: „Heute sind wir froh, dass wir es gemacht haben.“

Das Leben hat es gut gemeint mit den Beiden. So konnte sich Elvira nach ihrer Heirat die Rente auszahlen lassen. „Davon haben wir uns einen Kühlschrank und eine Waschmaschine gekauft“, erzählt sie. Damals war das noch etwas Besonderes. Auch im Monheimer Vereinsleben sind sie seit vielen Jahren aktiv. „Wir hatten von 1980 bis 2002 einen Garten“, sagt Klaus. Im Kleingärtnerverein „Am Knipprather Busch“ war er 15 Jahre als Kassierer tätig.

Die Gartenliebe hat sich vererbt. „Unsere älteste Tochter hat auch einen Kleingarten“, verrät Klaus. Heute noch sind die beiden im Kegelverein aktiv, der bereits seit mehr als 50 Jahren existiert. „Es hat sich so entwickelt, dass es jetzt vielmehr ein nettes Beisammensein mit Kegeln ist“, sagt er und seine Frau ergänzt: „Wir haben Spaß.“ Die beiden sind noch sehr agil. Elvira ist 81, Klaus 82 Jahre alt. „Unser Polterabend war an meinem Geburtstag“, verrät er und Elvira erzählt lachend: „Da war es genauso heiß wie jetzt, und die haben das Bier in einer Badewanne in der Waschküche gekühlt.“