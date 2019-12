Monheim Theater : Deutsch-türkische Hochzeit kommt auf die Bühne

„Die Traumhochzeit“ wird am Samstag in der Aula am Berliner Ring aufgeführt. Foto: Stadt Monheim

Monheim Die Komödie „Die Traumhochzeit" wird am 7. Dezember in der Aula aufgeführt.

(og) Der Frage, ob Liebe eigentlich Grenzen oder eine Nationalität hat, will das Theaterstück „Die Traumhochzeit“ auf den Grund gehen. In dem Stück stehen die Liebe des jungen türkischen Mannes Hakan zur deutschen Freundin Nina und die Hochzeitspläne der Beiden auf der einen, die Pläne der Eltern auf der anderen Seite.

Veranstalter des Events sind Stadtteilmanager Georg Scheyer und Gabriele Osten-Burnus vom städtischen Inklusionsbüro. Die Aufführung der deutsch-türkischen Theatergruppe „Halber Apfel“ rund um Autor und Leiter Murat Isboga beginnt am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Aula am Berliner Ring. Der Eintritt zu dem deutschsprachigen Stück kostet vier Euro an der Abendkasse.