Monheim Musical : Der Zauberer von Oz tritt auf

Das Musical „Elavia“ haben die Musikschüler erfolgreich aufgeführt. Auch bei dem neuen Stück können sich Besucher auf bunte Kostüme und jede Menge Spaß freuen. Foto: RP/Musikschule Monheim

Monheim Musikschul-Musical feiert am 30. November Premiere. Drei Aufführungen geplant.

(og) Nach dem Erfolg der beiden Musicals „Rheinheim“ und „Elavia“ produziert die städtische Musikschule das nächste Musical: den „Zauberer von OZ“. Premiere ist am Samstag, 30. November. Insgesamt sind drei Aufführungen geplant. „Bei den vorangegangenen Musicals war das Augenmerk hauptsächlich auf jugendliche Schauspieler gerichtet“, sagt Corinna Nasirat, Tanzlehrerin der Musikschule und Leiterin des Musicalprojektes. Mit dem „Zauberer von OZ“ biete die Musikschule nun Kindern ab neun Jahren die Möglichkeit, Gesang, Schauspiel und Tanz zu lernen. Im Rahmen der Musicalausbildung erhält der Nachwuchs einmal wöchentlich Gesangsunterricht und nimmt regelmäßig an Workshops teil. Die Leitung der Schauspielproben liegt wieder in den Händen der Kölner Schauspielerin Monika Noltensmeier, die auch Regie führt. Eine Kindertanzgruppe der Musikschule ist ebenfalls dabei.

Bereits seit mehr als einem Jahr wird in den Räumen der Musikschule und auf der Bühne der Volkshochschule regelmäßig geprobt. Jetzt fiebern die Nachwuchstalente der Premiere entgegen.

In dem Musical für die ganze Familie geht es um Dorothy und ihren Hund Toto, die von einem Sturm in das wundersame Land OZ getragen werden. Dort begegnen ihnen neben Hexen, Magiern und Zauberern auch neue Freunde. Gemeinsam mit einer Vogelscheuche, einem Blechmann und dem „feigen Löwen“ begeben sich Dorothy und Toto auf eine abenteuerliche Reise in die Smaragdstadt, wo sie dem Zauberer von OZ begegnen.