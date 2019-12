Monheim Musical : „Der Zauberer von Oz“ begeistert Kinder und Erwachsene

Monheim Mit kreativen Kostümen, tollen Choreographien und bunten Bühnenbildern, hat die Musical-AG der Musikschule Monheim mit dem „Zauberers von Oz“ das Publikum begeistert.

Die Geschichte handelt von Dorothy und ihrem Hund Toto, die von einen Sturm aus ihrer Heimatstadt Kansas in das Land von Oz gewirbelt werden. Um wieder nach Hause zu kommen, wollen die Beiden den Zauberer von Oz aufsuchen. Auf ihrem Weg zu ihm schließen sich ihnen immer wieder neue Weggefährten an, die auch auf die Magie des Zauberer zur Erfüllung ihrer Wünsche hoffen. Doch bevor dies geschieht, hat der Zauberer noch eine große Aufgabe für die Freunde.

Die fünf- bis 15-jährigen Darsteller entführten das Publikum mit ihrem Schauspieltalent in eine bunte Phantasiewelt. Mia Tilkov (15) und Lilly Ruhnauwiebusch (12) zeigten Talent. Für Mia Tilkov (15) war es die Freude am Singen, die sie für die Musical-AG begeisterte: „Für mich ist das Singen das schönste an der AG.“ Stimmlich überzeugte sie in ihrer Rolle als der Zauberer von Oz. Auch Lilly Ruhnauwiebusch (12) war von dem Musicalprojekt sofort entzückt. An ihren Rollen als Löwe, Hexenassistentin und gute Südhexe gefällt ihr vor allem das Schauspielern und Singen am besten. Über das Projekt konnten die beiden nicht nur viele neue Erfahrungen, sondern auch gute Freunde gewinnen.