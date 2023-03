Umwelt und Natur Der Wald in Kunst und Wirklichkeit

(elm) Der Wald ist der Deutschen liebstes Kind. In Urzeiten wurden die größten Bäume als Gottheiten verehrt, er wurde in Literatur und Kunst romantisiert, gar als Zeichen von Stärke idealisiert und metaphorisch mit dem „Deutschen Volk“ gleichgesetzt und instrumentalisiert. Die Deutschen verbringen zudem viel Zeit im Wald, ein Drittel sogar jede Woche, entweder individuell oder organisiert in zahlreichen Wald- und Wandervereinen.