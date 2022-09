Monheim Gromoka : Spielmann kam auch wieder im Nachen

Monheim (elm) An diesem sommerlichen Sonntag konnte die Gromoka wieder eine Vielzahl von Besuchern begrüßen, die zusammen mit dem Gänselieschen auf die Ankunft des Spielmannes am Monheimer Rheinufer warteten.

Das Piwipper Böötchen brachte Spielmann Sebastian Wadenpohl dann auch sicher über die Fahrrinne des Rheines. In Ufernähe stieg er dann stilecht in einen Nachen um und wurde die letzten Meter an den Strand gerudert. Nasse Füße bekam er trotzdem, weil er es kaum erwarten konnte, sein Gänselieschen Lisa Prinz endlich wieder in die Arme zu schließen.