Monheims Traditionspaar : Der Spielmann ist angekommen

Bettina Schröder und Sebastian Wadenpohl sind das Monheimer Traditionspaar – Gänseliesel und Spielmann. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mehrere Hunderte Monheimer haben am Rheinufer ihren Spielmann, Vorbote des närrischen Treibens in der Stadt, herzlich in Empfang genommen. Deutlich wird dabei vor allem eins: Die Sehnsucht nach einer „normalen“ Session ist riesig.