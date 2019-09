Brauchtum : Der Spielmann herzt die Gänseliesel

Monheim Monheims Jecken freuen sich: Nach des Fiedlers Ankunft ist die Session nicht mehr fern.

Das eine liegt 404 Jahre zurück, das andere steht uns in 70 Tagen bevor: Gestern verbanden sich am Rheinufer wieder die Fäden von Monheimer Sagenwelt und Brauchtum. 404 Jahre nach dem Original-Spielmann setzte sein x-ter Nachfolger, Hendrik Klenner, über den Rhein, um seine Gänseliesel, Hanne Klenner, in die Arme zu schließen. Neben Monheims bekanntestem Mädel begrüßten den fidelen Jung etliche Karnevalisten. Für sie ist die Spätsommer-Tradition „D’r Spilles kütt“ das Signal, sich allmählich für den Fastelovend warmzulaufen – der in 70 Tagen mit dem Schelmenwecken am elften Elften beginnt.