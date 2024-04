Beschluss des Stadtrats Der Schützenplatz in Monheim wird umgestaltet

Der Schützenplatz ist ein zentraler Ort in Monheim. Er wird nicht nur für Brauchtumsveranstaltungen sondern auch als Parkplatz genutzt. Das Problem ist, dass er größtenteils unbefestigt und in einem sanierungsbedürftigen Zustand ist. Aufgrund der mangelnden Entwässerung führen starke Regenfälle zu regelmäßigen Pfützenbildungen. Darüber hinaus gibt es keine Aufteilung der Parkflächen und Fahrgassen sind nicht vorhanden. Insbesondere an Wochenenden mit vielen Besuchern ist ein effizienteres Parken erforderlich. Das will die Stadt Monheim nun ändern.