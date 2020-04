Monheim Rheinpark : Blue 714: Letztes Grundstück im Rheinpark verkauft

Monheim Auf Wunsch der Stadt wird das Gebäude auch einen gastronomischen Betrieb beherbergen, der für andere Firmen offen ist.

„Wir sehen eine große Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen in Monheim“, sagt Landmarken-Projektleiterin Rita Straßer. „Im Blue 714 entwickeln wir Büroflächen mit Mehrwert, und damit ist nicht nur der fantastische Blick auf den Rhein gemeint. Mit flexiblen Raumkonzepten und moderner Gebäudetechnik sind die Voraussetzungen für ein Smart Office gegeben.“ Im zweiten Bauabschnitt, einem Atriumbau, lassen sich auch Kombinationen aus Büro und Labor realisieren. Platz für rund 1000 Arbeitnehmer wird dort sein. „Das hängt von den Bedürfnissen der künftigen Mieter ab“, so Landmarken-Sprecher Kolja Linden.

Das von Goldbeck entworfene Ensemble, benannt nach seinem Standort auf Höhe des Rheinkilometers 714, bildet den Endpunkt der Wasserachse. 6300 Quadratmeter groß ist die Grundstücksfläche, die dort von der Monheimer Stadtentwicklungsgesellschaft erworben wurde. Insgesamt entstehen in den beiden Gebäudeteilen mehr als 20.400 Quadratmeter Mietfläche, die für einen einzelnen Mieter genauso geeignet sind wie für mehrere. „Es gibt bereits viele Interessenten“, sagt Linden. Der Turm wird über eine Dachterrasse verfügen, während im Erdgeschoss eines der beiden Gebäude ein Mehrwert für das ganze Quartier entstehen soll, so Rita Straßer: „Die geplante Gastronomie mit Außensitzplätzen wird allen Menschen, die im Rheinpark arbeiten, zu Gute kommen.“ Dass in dem vermutlich bald prominentesten Gebäude auch eine Gastronomie vorgesehen ist, die auch andere Firmen am Standort versorgen kann, hat die Stadt sich so gewünscht. „Eine direkte Auflage war es nicht“, so Linden.