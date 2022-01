Rheinhochwasser Monheim-Baumberg : Der Rhein macht sich breit

Hochwasser am Campingplatz in Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Rhein macht sich gerade breit und überspült die Stellplatzflächen auf dem Baumberger Campingplatz.

(og) Das Rheinhochwasser hat am Donnerstagabend laut Kölner Pegel mit 6,87 Metern seinen vorläufigen Höchststand erreicht. Ab Samstag sinkt es wieder – voraussichtlich auf 6,40 Meter, so die Vorhersage. Am Sonntag soll der Wasserstand unverändert bleiben. Am Campingplatz Rheinblick in Baumberg stehen die Wagen ohnehin im Winterquartier. „Das ist ganz normales Winterhochwasser“, sagt Betreiber Manfred Pareigat. Er will seinen Platz turnusgemäß Mitte März wieder öffnen. RP-Foto: Ralph Matzerath