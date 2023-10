Monheim Sommerregen ließ den Wald aufleben

Förster Mathias Rümping ist seit Januar der neue Förster im Forstrevier Leichlingen von Wald und Holz NRW. Dazu zählen neben Monheim auch die Städte Leichlingen, Leverkusen und Langenfeld. In seiner Arbeit kümmert sich der Förster, der in Göttingen studiert hat, um jegliche Waldbelange, immer in enger Absprache mit den privaten Waldeigentümern. Vorgänger Rümpings war Karl Zimmermann, der das Revier, bis zu seinem Ruhestand Anfang des Jahres, 35 Jahre leitete.