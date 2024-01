Altstadt Monheim Weiber-Kneipentrödel ist inzwischen eine Institution

Mit vier bis fünf Tischen hat alles angefangen. Das war 2015, in dem damals noch jungen Café mit Liebe. Inzwischen ist nicht nur das Café eine Institution in der Monheimmer Altstadt geworden, sondern auch der Trödelmarkt. Im März nun geht das pinke Event in die nächste Runde. Das Café mit Liebe sucht wieder Trödlerinnen, die am Donnerstag, 7. März, in der Monheimer Altstadt alte Schätzchen anbieten wollen.