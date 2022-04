Kunst im öffentlichen Raum : Der Monheimer Geysir bricht wieder aus

Monheim Nach dem Winterschlaf wird der Geysir von Thomas Stricker im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wieder aktiv. Voraussichtlich am Donnerstag, 14. April, steht der nächste Ausbruch bevor.

(og) Zwischen 14 und 18 Uhr bringen die Ausbrüche den Autoverkehr minutenweise zum Erliegen. Das teilt die Stadt mit. Die ersten Fontänen des Jahres will sie mit einem kleinen Programm feiern. Bei erhöhter Nebelaktivität wird es am Donnerstag immer wieder kleinere sowie vier größere Ausbrüche geben, für die der Verkehr viermal durch Ampelschaltungen für wenige Minuten gestoppt wird. Am Ende schießt die Wassersäule bis zu zwölf Meter hoch auf. Zum ersten Ausbruchs des Jahrs hat sich der Künstler Thomas Stricker angekündigt. Die Monheimer Kulturwerke sorgen für Musik, die Stadt spendiert dazu Eis des Baumberger Eiscafés Art und Weise. Das Eis wird für 0,50 Euro pro Kugel angeboten, der Erlös geht an aus der Ukraine geflüchtete Menschen. Zum Hintergrund: Im Winter kann die Brunnentechnik des Geysirs wegen der Bodenfröste nicht betrieben werden.