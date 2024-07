Kunstwerk von Mischa Kuball Der „Monheim_cube“ kehrt zurück

Wenige Monate nach der Einweihung des „Monheim_cubes“ und der drei Segmente musste das Kunstwerk von Künstler Mischa Kuball Kostenpflichtiger Inhalt im vergangenen Jahr wieder abgebaut werden. Da im Klang- und Lichtkubus am Ingeborg-Friebe-Platz sowie an den drei Einzelsegmenten an der Krischerstraße, Opladener Straße und am Berliner Ring Probleme mit eindringender Feuchtigkeit und den verbauten LEDs festgestellt wurden, musste die beauftragte Firma die Mängel beheben. Jetzt kehren alle reparierten Teile zurück in die Stadt.