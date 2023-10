Monheimer Innenstadt Der Martinsmarkt lockt erneut mit Traditionen

Während der Veranstaltung sowie zum Auf- und Abbau sind im Stadtgebiet einige Straßen gesperrt. Besuchern wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Busbahnhof empfohlen. Vom neuen Parkhaus der Kulturraffinerie an der Daimlerstraße Ecke Rheinparkallee ist erstmalig ein Shuttlesystem in die Monheimer Innenstadt eingerichtet. Von 11 bis 19 Uhr fährt alle sieben Minuten ein Shuttlebus. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage des Rathauscenters, auf dem Parkplatz an der Heinestraße sowie auf dem Schützenplatz am Rheinbogen.