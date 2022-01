Monheim Corona : Kreis eröffnet Impfstelle in Monheim

Der Kreis Mettmann eröffnet eine Impfstelle an der Heinestraße in Moheim. Foto: dpa/Daniel Karmann

Monheim (elm) Am Donnerstag, 20. Januar, eröffnet die dezentrale Impfstelle des Kreises Mettmann an der Heinestraße 10 in Monheim, in einem leerstehenden Ladenlokal. Donnerstags bis samstags können sich Menschen ab 12 Jahren von 10 bis 18 Uhr impfen lassen, teilt die Sprecherin des Kreises, Katharina Krause, mit.

