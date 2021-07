Aktion der Biologischen Station Haus Bürgel : Ohne Chemie ist Landwirtschaft (noch) nicht auskömmlich

Monheim Bei einer Planwagenfahrt durch die Urdenbacher Kämpe gaben Bauer Robert Bossmann und Elke Löpke Einblicke in die regionale Landwirtschaft.

Wenn es keine Idealisten und Naturschützer gäbe, dann wäre die Urdenbacher Kämpe nicht das, was sie heute ist: ein kleines Paradies für Flora und Fauna. Insekten und Vögel wie Bienen, Schmetterlinge, Kiebitz und Rebhuhn, die immer weniger werden, ziehen sich hier in die wild wachsenden Blühflächen zurück. Blumen, Kräuter und Pflanzen wie Natternkopf, Schafgarbe oder Johanniskraut, die es fast nur noch beim Züchter gibt, wachsen hier querbeet. „Wir verzeichnen in den letzten Jahren in Deutschland einen Insektenrückgang von 75 Prozent“, sagt Diplom-Biologin Elke Löpke besorgt. Grund dafür sind versiegelte Flächen, Monokulturen und nicht zuletzt auch der Einsatz von Düngemitteln.