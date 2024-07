Monheim Der Geysir bricht am Samstag aus

(og) Der Geysir von Thomas Stricker im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wird langsam wieder aktiver. Am Samstag, 6. Juli, steht der nächste Ausbruch bevor. Zwischen 11 und 15 Uhr stoppen die Ausbrüche den Autoverkehr. Wann genau der Geysir ausbricht, entscheidet die Natur. Denn immer erst wenn 64 Sonnenstunden gesammelt sind, wird die Insel im Kreisverkehr umnebelt. Bei erhöhter Nebelaktivität wird es am Samstag immer wieder kleinere sowie vier größere Ausbrüche geben, für die der Verkehr viermal mittels Ampelschaltungen für wenige Minuten gestoppt wird. Am Ende schießt die Wassersäule bis zu zwölf Meter hoch auf. Bis zum nächsten Ausbruch müssen dann wieder 64 Sonnenstunden gesammelt werden.