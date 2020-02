Monheim Forest-Bus : Der „Forest Bus“ bringt den Wald in die Stadt

Der „Forest Bus“ bringt den Wald in die Stadt

Ellen Bornkessel und Fabian Lasarzek begleiten das Projekt Forest Bus auch in Monheim . Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Kunstwerk von Ellen Bornkessel lässt Wald durch die Stadt fahren. Drei Monate lang ist das Grün auf Rädern in Monheim zu sehen.

Der Wald-Bus steht als Zeichen für den Klimaschutz. Die Künstlerin Ellen Bornkessel und die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) haben gemeinsam den „Forest Bus“ kreiert. Das öffentliche Verkehrsmittel ist komplett mit einer grünen Wald-Fassade beklebt. Neben dieser Besonderheit können Reisende im Bus auch Gerüche aus dem Wildwald des Sauerlands wahrnehmen. Durch Luftschläuche in der Dachleiste des Busses werden immunstärkende und antibakterielle Düfte in den Innenraum abgegeben, die frei von Allergenen seien, so beschreibt es Bürgermeister Daniel Zimmermann. Laut Bornkessel könne man auch Gerüche wie Moos und Erde wahrnehmen.