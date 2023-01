Der Baumberger Frauenchor stellt sich vor „Singen ist Ausatmen in schön“

In den ersten Minuten hören sich die 33 Damen vom Baumberger Frauenchor an wie eine Lokomotive. Danach wie ein Dampfkochtopf, der Luft ablässt. Nach einigen erstaunten Aaaaaas und Ooooos und mehreren lauten Gähn-Versuchen, hören sich die gesummten Tonleitern schon mehr nach Melodie an, ehe die Sängerinnen locker in den mehrstimmigen Gesang starten.