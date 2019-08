Monheim : Der Aalschokker: ein Blick ins Museum

Monheim Für gut 4,2 Millionen Euro hat die Stadt Monheim das historische Schiff in ein modernes Museum verwandelt.

Der Aalschokker „Fiat Voluntas“ am Baumberger Rheinufer ist nicht nur rein optisch ein Hingucker. Das Museum ist auch täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Arnold Körner vom Monheimer Gebäudemanagement kommt jeden Morgen vorbei, schaut nach, ob die Netze rund um den Kahn in Ordnung sind und kein Schaden an dem für 4,2 Milionen Euro gebauten Museum entstanden ist. Abends kommt ein Wachdienst vorbei und schließt die Tür zur Kajüte wieder ab.