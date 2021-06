Monheim : Architekturtag mit Boehm-Denkmal

Das Denkmal für Franz Boehm ist Thema beim Tag der Architektur am Wochenende. Foto: Thomas Spekowius

Monheim (elm) „Am Tag der Architektur“ werden am 26. und 27. Juni in 64 Städten und Gemeinden 117 Architekturprojekte vorgestellt. Monheim ist mit dem Denkmal für Pfarrer Franz Boehm vertreten, das der Bildhauer Prof. Thomas Kesseler an der St. Gereon-Kirche konzipiert und ausgeführt hat.

