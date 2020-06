Monheim : Denkmal für Franz Boehm enthüllt

Monheim Das Kunstwerk von Thomas Kesseler besteht aus einer Büste und zwei Glastafeln mit der zerstörten Kirche. „Ich glaube, dass es überfällig war, tatsächlich auch in dieser Form an Franz Boehm zu erinnern, weil er für uns ein großes Vorbild sein kann“, betonte Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Coronabedingt nur in sehr kleinem Kreis, wurde am Samstag eine vom Bildhauer Professor Thomas Kesseler geschaffene Skulptur an der St.-Gereon-Kirche enthüllt. Ein weiterer gelungener Baustein für Kunst im öffentlichen Raum – darin waren sich die anwesenden Mitglieder der städtischen Kunstkommission und der Kirchengemeinde einig. Der feierlichen Einweihung wohnten auch die Kirchenarchivare Peter Buter und Hans Thielen bei.

„Ich glaube, dass es überfällig war, tatsächlich auch in dieser Form an Franz Boehm zu erinnern, weil er für uns ein großes Vorbild sein kann“, betonte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Boehm habe aus seiner tiefsten religiösen Überzeugung heraus Zivilcourage gezeigt. „Er ist ,kein stummer Hund‘ gewesen – um eines seiner berühmtesten Zitate, angelehnt an den Propheten Jesaja, aufzugreifen. Er hat nicht weggesehen, sondern sich mutig gegen das Unrecht und die Nazi-Diktatur gestellt“, so Zimmermann. Weil Boehm bei jeder seiner Predigten bespitzelt worden sei, und zwar „keineswegs nur von strammen Gestapo-Leuten, sondern auch von Beschäftigten der Monheimer Stadtverwaltung,“ sei das ein Grund, weshalb sich die Stadt hier mitengagiert habe.