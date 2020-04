Live-Verkostung : Kneipenabend im Wohnzimmer erleben

Pascal Lütz gibt Tüten mit Bier am Zollhäuschen aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Über das Internet bringt Gastwirt Pascal Lütz vom Monheimer „Zollhäuschen“ Woche für Woche ein bisschen Stimmung zu den Gästen nach Hause. Er freut sich dennoch, wenn er wieder Gäste in seiner Wirtschaft begrüßen kann.

Auch wenn er in Wahrheit noch gar nicht soweit zurückliegt – der letzte fröhliche Besuch mit Freunden im eigenen Stammlokal – erscheint er manch einem Kneipengänger wie ein Ereignis aus ferner Vergangenheit. Entsprechend wehmütig fällt da der Blick auf hochgeklappte Bürgersteige und heruntergelassene Rollläden aus. Wann, wie – und in manchen Fällen auch, ob es angesichts der existenzbedrohenden Situation wieder weitergeht, steht bekanntlich in den Sternen.

„Die Soforthilfe ist da, die Stadt macht was, aber das reicht natürlich auf die Dauer nicht aus“, sagt Gastwirt Pascal Lütz vom „Zollhäuschen“. Doch in der Not werden bekanntlich viele neue Ideen geboren. Und so ist das Internet landauf landab eben auch zum Forum für allerlei Verkostungen geworden. Solche findet der Nutzer derzeit zum Beispiel auf dem Facebook-Auftritt des „Spielmann“ in der Monheimer Altstadt – oder eben auch auf der Präsenz des „Zollhäuschen“: Aus letzterem transportiert Pascal Lütz aktuell an Samstagabenden ein wenig Kneipenatmosphäre in die heimischen Wohnzimmer. „Es ging damit los, dass ich aus einer Laune heraus ein paar Cocktails gemixt und das auf Facebook gestellt habe“, erklärt er. Und schon am ersten Abend kamen rund 100 Aufrufe zusammen. So wurde in den letzten Wochen eine feste Institution daraus.

Info Getränkepakete vorher bestellen und abholen Programm im Zollhäuschen: Die nächste Veranstaltung am kommenden Samstag wird den „Rausch der dunklen Biere“ zum Thema haben. Bestellbar sind die Getränke-Pakete unter pascalluetz@icloud.com und können jeweils freitags zwischen 19 und 20 Uhr am Zollhäuschen, Zollstaße 2a, abgeholt werden. Die Verkostungen jeweils samstags ab 20.30 Uhr, zu sehen auf facebook.com/zollhaeuschenmonheim oder www.biergarten-monheim.de.

Das Konzept ist so einfach wie effektvoll: Die Gäste können unter der Woche ein speziell zusammengestelltes Paket aus zuvor angekündigten Getränken nebst Knabbereien und kleinen Geschenken via E-Mail bestellen und freitags abholen – und am Abend drauf zum Live-Stream aus dem Zollhäuschen verkosten. In dem stellt Lütz die Getränke – mal geht es um Cocktails, mal um Wein und an anderen Abenden um bestimmte Biere – dem Publikum vor, stets garniert mit amüsanten Anekdoten. Am heutigen Samstag etwa lautet das Thema ab 20.30 Uhr „Der Rausch der Biere“ – mit Gerstensaft, den es sonst nicht in der Gaststätte gibt, wie Schneider Weiße Kristall, Astra Rotlicht oder Paulaner Zwickel. „Wenn ich merke, dass etwas super läuft, setze ich es vielleicht später wirklich auf die Karte“, erklärt der Gastwirt.

Gesellschaft leisten dem 33-jährigen Monheimer jeweils ein Kollege aus der Umgebung – beispielsweise Tina Gethmann aus der „Biermanufaktur“ – und am Samstag Björn Heuser, Liedermacher aus Köln. „Es soll immer eine gewisse Abwechslung dabei sein“, erzählt Lütz.