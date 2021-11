Monheim Greensill-Pleite : Kritischer Bericht wurde „nicht anerkannt“

Monheim Greensill: Rechnungsprüfungsausschuss folgte ausschließlich den entlastenden Berichten. Roland Liebermann: Der Bericht war „juristisch ungenau und widersprüchlich“. Die Peto-Mehrheit beschloss, den Bericht im Weiteren zu ignorieren.

(elm) Mit der Veröffentlichung von Auszügen aus dem eigentlich nicht-öffentlichen Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Greensill-Debakel sei kein neuer Erkenntnisstand in Bezug auf etwaige Verstöße der Stadtspitze gegen die Anlagerichtlinie eingetreten, sagt Kämmerer Roland Liebermann. Die Rheinische Post hatte Auszüge aus dem kritischen Bericht veröffentlicht, der unter anderem Mängel in Hinblick auf die internen Organisationsprozesse im Bereich Finanzen offenbart.

In seiner nicht-öffentlichen Sitzung habe sich der Rechnungsprüfungsausschuss im September mit zwei Abschlussberichten über die städtischen Finanzanlagen, einem rechtsanwaltlichen Votum sowie einer ergänzenden Stellungnahme der Verwaltung beschäftigt, so Liebermann. Dazu habe auch der fragliche Bericht der städtischen Rechnungsprüfung gehört. Die Darstellung in der Rheinischen Post empfindet er als „unvollständig“, weil nur die „vermeintlich belastenden, nicht aber die für die Stadtverwaltung entlastenden Feststellungen“ wiedergegeben wurden. Letztere hatte Bürgermeister Daniel Zimmermann allerdings bereits im Anschluss an die Sitzung über eine Pressemitteilung seiner Partei verbreiten lassen. Ergebnis: keinerlei Verstöße festzustellen.