Im August in Monheim Das Summer-Weekend verspricht Musik, Tanz und Erholung

Der letzte Tag des Summer-Weekends startet um 11 Uhr mit einer kostenfreien Stunde Yoga, dieses Mal zum Thema „Happy hipps“. Auch hier sollten Matten und Handtücher mitgebracht werden. Ab 12 Uhr informiert der Wassersportverein Monheim auf der Lommer-jonn-Chaussee über die Wassersportmöglichkeiten in Monheim. Außerdem können alle Interessierten ihr Talent an verschiedenen Balance-Board-Stationen direkt ausprobieren. Ebenfalls am Sonntag ab 12 Uhr steht die Bühne am Eierplatz ganz im Zeichen von unterschiedlichen Tanzworkshops mit hochkarätigen internationalen Dozenten, an denen man nach vorheriger Anmeldung teilnehmen kann. Jeder Workshop dauert 1,5 Stunden und verspricht eine Mischung aus Einzigartigkeit, Kreativität und erstklassigem Wissen. Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenfrei. Einige wenige Plätze sind noch verfügbar. Anmelden kann man sich per Mail an monheim@areaudc.de, teilt die Stadt mit.