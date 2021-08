Ulla-Hahn-Haus : Workshops zum Thema Vielfalt in Kinderbüchern

Thema: „Vielstimmigkeit in der Kinderliteratur“. Foto: El Boum/Grafik: El Boum

Monheim Das Ulla-Hahn-Haus lädt Bürger, die sich für die Themen von BIPOC-Autoren interessieren, im September und Oktober zu verschiedenen kostenfreien Veranstaltungen ein.

(elm) Das Thema Vielfalt in der Kinderliteratur spielt im September und Oktober eine ganz besondere Rolle im Ulla-Hahn-Haus. In Zusammenarbeit mit dem Projekt „DRIN“ – Diversität, Repräsentation, Inklusion, Normkritik“ des Goethe-Instituts Finnland ist eine Veranstaltungsreihe entstanden, die das Potenzial sogenannter BIPOC-Autorinnen und -Autoren beleuchtet. Das Akronym BIPOC steht für Black (Schwarz), Indigenous (Indigen), People of Color. Bisher machen sie nur etwa ein Prozent aller deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren aus.Die Veranstaltungen werden von den Autorinnen Andrea Karimé und Chantal-Fleur Sandjon geleitet und durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Teilnahme ist daher kostenfrei.

„Den Autoren of Colour kommt auf dem Weg in die kulturelle Vielfalt eine besondere Doppelrolle in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur zu“, erklärt Julia Gerhard vom Ulla-Hahn-Haus. „Zum einen leisten sie einen unersetzlichen Beitrag für die Vielfalt in den Geschichten über Helden, die nicht in einem ausschließlich weiß geprägten Umfeld leben.“ Zum anderen seien sie wichtige Identifikationsfiguren für bisher in der Kinderliteratur unterrepräsentierte Kinder of Colour bei Lesungen und Workshops.“ Dabei hätten etwa 40 Prozent der teilnehmenden Kinder eine Zuwanderungsgeschichte.

Die Eröffnungsveranstaltung „Sterne und Köftöffeln im Kopf – Geschichten und Sprachen für Kinder (erfinden) aus vielfältiger Perspektive“ (Kursnummer K-21W-U802) am 4. September, 10 bis 13 Uhr, findet online auf Englisch und Deutsch statt. Zum Einstieg stellt Chafina Bendahman Initiativen und Netzwerke in Europa vor, darunter das EU-Projekt „Every Story Matters“ und den niederländischen Verlag „Rose Stories“. Die Autorinnen Andrea Karimé und Chantal-Fleur Sandjon sprechen anschießend über das Projekt „Vielstimmigkeit in die deutschsprachige Kinderliteratur“.

Danach gibt es mit Karimé und Sandjon eine Workshop-Reihe zur Praxis des Kinderbuchschreibens (Kursnummern K-21W-U803 bis U805). Der Workshop richtet sich an alle, die das Schreiben für Kinder ausprobieren wollen, aber auch an jene, die schon erste Entwürfe und Geschichten in der Schublade haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Teilnehmer ihre BIPOC-Potenziale nutzen können. Der Workshop besteht aus drei Teilen und findet am 9., 16. und 23. September, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr online statt.

Eine Textwerkstatt im Ulla-Hahn-Haus (Kursnummer K-21W-U806) ermöglicht dann am 9. und 10. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr, eine Vertiefung und intensive Textarbeit. Interessierte werden dazu gebeten, bis zum 3. Oktober ihre Texte oder Exposés per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de zu schicken.

Als offene Abschlussveranstaltung für alle Interessierten gibt es am 10. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr ein Werkstattgespräch (Kursnummer K-21W-U807).