Ulla-Hahn-Haus in Monheim macht sich fein : Das Ulla-Hahn-Haus bekommt einen Literaturautomaten

So sieht ein Literaturautomat aus: Auch am Zoo-Pavillon in Düsseldorf gibt es bereits einen. Damian Haak (Zakk) hat ihn 2018 aufgestellt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Monheim In den kommenden vier Wochen werden Trinkbrunnen, Stadtdisplay und neuer Literaturschrank aufgebaut. Wie die Stadt mitteilt, werden insgesamt 80.000 Euro in den Umbau investiert.

(og) Den November nutzt das Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße für die Umgestaltung des Vorgartens. Die Telefonzelle an der Neustraße ist bereits abgebaut. Der Bücherschrank kommt am Ende der Bauzeit, voraussichtlich Anfang Dezember, in neuer Gestalt zurück. Daneben ziehen in den kommenden Wochen unter anderem ein Trinkbrunnen, ein Stadtdisplay und beleuchtete Sitzflächen in den Vorgarten ein.

Grüne Hecken, Staudenbeete und Grün für die Fassaden sollen die vorhandenen Laubbäume ergänzen. Insgesamt werden 80.000 Euro in den Umbau investiert, teilt die Stadt mit.

„Wir arbeiten derzeit nicht nur an einem tollen Programm, sondern auch an unserem Erscheinungsbild“, erklärt Corinna Bärenz vom Ulla-Hahn-Haus. „Bei schönem Wetter sind die neuen Sitzflächen eine gute Möglichkeit, sich unter freiem Himmel mit Literatur zu beschäftigen.“

Alle Bücher aus der Telefonzelle sollen in einen neuen Literaturschrank ziehen. Besucher können dort Bücher ablegen, lesen oder mitnehmen. Darüber hinaus soll es einen Literaturautomaten geben. „Dieses Projekt hat Sonja Baumhauer noch angestoßen“, berichtet die neue Bereichsleiterin für Kultur und Bildung Kirsten Witt. Die ersten Automaten, die mit kleinen literarischen Häppchen bestückt werden können, habe es in Düsseldorf gegeben. Das Zakk, namentlich Pamela Granderath und Christine Brinkmann, haben sie erfunden. Das war 2006. Seither sind sie in der ganzen Republik zu finden.

Neben dem Trinkbrunnen am Ulla-Hahn-Haus soll laut Stadt auch ein Brunnen am Radschnellweg in Baumberg (nahe Europaallee/Holzweg) sprudeln. Für Mitte nächsten Jahres sind dann noch zwei weitere Standorte am Nord-Süd-Grünzug zwischen Brandenburger Allee und Lichtenberger Straße sowie an der Spielstätte im Ataşehir Park geplant.

Aktuell hat die Stadt alle städtischen Brunnen bis zum Frühjahr abgeschaltet, um Frostschäden zu vermeiden. Trinkbrunnen gibt es bereits im Eingangsbereich Landschaftspark, am Aalschokker/Rheinradweg, im Baumberger Einkaufszentrum nahe Haltestelle Holzweg sowie am Kulturzentrum Berliner Ring zwischen Volkshochschule und Otto-Hahn-Gymnasium.