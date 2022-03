Monheim Laacher Hof : Peace-Zeichen im Versuchsfeld

Peace Zeichen im Feld nahe Schloss Laach (rechts im Hintergrund). © Fotografie RALPH MATZERATH, Sandstraße 7, 42781 HAAN - Veröffentlichung gegen Honorar und Namensnennung. »»»»» HINWEIS: Bei Weitergabe oder Verwendung des Fotos zu anderen Zwecken als der vereinbarten redaktionellen Berichterstattung in Form des ERSTDRUCKES innerhalb der Mediengruppe Rheinische Post erlischt jeglicher Haftungsanspruch an den Bildautor. «««« Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (elm) In der Hoffnung, dass seine Initiative Früchte trägt, hat das Team des Crop Protection Innovation Lab am Laacher Hof in der Nähe des landwirtschaftlichen Labors ein „Peace“-Zeichen ins Feld gegraben. (Foto: Ralph Matzerath).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

„Ich kann bestätigen, dass das Peace-Zeichen von meinen Kollegen am Laacher Hof stammt“, teilt Utz Klages, Sprecher von Bayer Crop Science, auf RP-Anfrage mit.

„Wir wollten ein Zeichen setzen“, erläutert Tobias Gerick, Teamleiter am Laacher Hof, dabei sei man dem Beispiel eines Münsterländer Landwirtes gefolgt. „Mit digitaler Lenktechnik, die dem Traktor schnurgerade Linien vorgibt, sowie mit Drohnen-Unterstützung für das Y haben wir das Zeichen in den Boden gegrubbert.“ Die Scheibenegge hinterlasse eine feine Krümelung. „Das sieht aus wie gesät“, so Gerick. Das Peace-Zeichen ist damit fast auch eine Art Leistungsschau, denn sein Team entwickelt digitale Lösungen für die Landwirtschaft.