Sportverein in Monheim Neuer Chef, neue Visionen: Die Pläne für den FC Monheim

Sein Hauptaugenmerk gilt derzeit der Kontaktpflege, etwa mit Sponsoren. Denn ohne die, sagt Grune, „kann ein solcher Fußballverein gar nicht laufen.“ Es sei schön und toll, dass die Stadt Monheim dem Verein mit den neuen Fußballplätzen und dem neuen Verwaltungsgebäude eine optimale Infrastruktur bereitstelle. Doch Trainerverträge könnten nicht mit Herzblut und durch Ehrenamt allein getragen werden, wenn man als Verein Qualität anstrebt. Der 1. FC Monheim, so Grune soll auch für Leistung und Erfolg stehen. Der kehre nach dem Abstieg der ersten Mannschaft im vergangenen Jahr aus der Oberliga wieder zurück an die Kapellenstraße. „Das sieht aktuell sehr gut aus. Wir führen die Tabelle an, aber natürlich müssen wir weiter gewinnen, wenn wir zurück in die Oberliga wollen.“