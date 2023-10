Monheim Das sind die Anmeldetermine für die I-Dötzchen 2024

Hermann-Gmeiner-Schule (Erich-Klausener Straße 1, Telefon 951-4651): Tage der offenen Tür findet am Dienstag, 24. Oktober und Donnerstag, 26. Oktober, von 10.10 bis 11.45 Uhr statt. Infoabend in der Mensa am Montag, 23. Oktober, ab 18 Uhr. Anmeldungen: am Donnerstag, 2. November, Samstag, 4. November und Dienstag, 7. November, jeweils von 10 bis 14 Uhr.