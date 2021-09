Monheim Kirmes im Berliner Viertel : Septemberfest bietet buntes Programm

Monheim An der Brandenburger Allee herrschen die 3G-Regeln, es kann zu Wartezeiten kommen. Auf der Bühne gibt es Rock und Pop, lateinamerikanische und Gypsy-Musik, Clownerie und Varietékünstler.

Am Freitag beginnt das Fest um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag geht es um 11 Uhr los. Am Freitag, 19.45 Uhr startet die Coverband Schroeder mit Pop, Soul, Rock, Dance, 80er und 90er das Bühnenprogramm. Am Samstag beginnt das Bühnenprogramm gegen 15 Uhr mit dem Monheimer Sänger Ati Onyx, der mit Pop, R‘n‘B und lateinamerikanischen Klängen unterhält. Im Anschluss tritt Clown Jojo mit Zaubertricks und Luftballonmodellage auf. Das Duo Chapeau Bas präsentiert Artistik-Comedy und verspricht artistisch-komödiantische Höchstleistungen. Der Sänger und Gitarrist Björn Nonnweiler will schließlich mit seinem Gitarrenspiel und seiner einzigartigen Stimme überzeugen. Zum Abschluss steht am Samstag ab 19.45 Uhr die Band Äl Jawala auf der Bühne. Mit Trommeln und Saxophonen präsentiert die Gypsy-Brass-Band eine Mischung aus Party und Konzerterlebnis.