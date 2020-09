Rhine-Clean-up : Das Rheinufer ist wieder sauber

Mira und Marcel, Marile und Maja Pernak, Anika Bettermann und Claudia Schmidt (v. li.) sammeln am Rheinufer jede Menge Müll in ihre Tüten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mehr als hundert Teilnehmer hat Organisatorin Claudia Schmidt beim Rhine-Clean-up in Monheim und Baumberg gezählt. Sie haben Kippen, Kronkorken und andere Hinterlassenschaften gesammelt.

Nachdem Schmidt die Regelnerklärt hat – Handschuhe tragen, auf spitze und scharfe Gegenstände achten und natürlich die coronabedingten Abstände einzuhalten –, verteilen sich die Teilnehmer vom Schützenplatz aus am Rheinufer in Monheim und Baumberg und beginnen abschnittweise, den Müll im Uferbereich und auf den Wiesen und Wegen zu entsorgen, den andere achtlos dort liegen gelassen haben.

Eine der Teilnehmerinnen ist Melanie Jäkel. Sie findet, dass in der Umwelt und der Natur zu viel Müll liegt und man was dagegen unternehmen müsse. „Ich möchte mit dieser Aktion etwas ändern“, begründet sie ihren Teilnahme am „Rhine-Clean-up“. „Wir haben nur eine Natur und die müssen wir erhalten“, sagt sie. Jäkel lebte zuletzt zehn Jahre in London. Als sie dieses Jahr zurückkehrte, wurde ihr während der vielen Spaziergänge im Lockdown bewusst, wie viel Natur Langenfeld und Monheim zu bieten haben und dass man diese schützen müsse.

Neben vielen Familien und Einzelpersonen haben sich auch einige Organisationen an der Aktion beteiligt. So sind verschiedenen politischen Parteien vor Ort am Start ebenso wie Pfadfindervereine, Naturschutzbund (Nabu) und Unicef. Mitglied von Unicef Junior Langenfeld, Monheim und Hilden ist Georg Sahid Luer. Er ist der Meinung, dass man mit der Umwelt besser umgehen solle. „Diese Aktion zeigt, dass wir Verantwortung für unsere eigenen Taten übernehmen müssen“, beschreibt der 18-Jährige seinen Ansatz zu helfen. Sein Team-Kollege Benedikt Straub schließt sich dem an: „Ich gehe am Rhein häufig mit meinem Hund spazieren. Es ist Zeit, der Natur auch etwas zurückzugeben“.