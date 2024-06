Turmstraße 21 in Monheim Das Rheincafé zieht ins Sojus 7 um

Gemütlich etwas trinken oder mit Freunden eine leckere Herzwaffel am Stiel essen. Das ist seit 2013 im Rheincafé an der Turmstraße 21 möglich. Schüler betreiben das Café mit Unterstützung der Stadt und den weiterführenden Schulen, organisiert waren die Jugendlichen bisher in einer Schülergenossenschaft. Die Gäste, die sie in den Räumlichkeiten in der Altstadt begrüßen, gehen in der Regel noch selbst zur Schule. Doch an der Turmstraße ist bald Schluss. Geplant ist an gleicher Stelle eine Wiederkehr des Programmkinos, auf dessen Leinwand schon von 1927 bis 1968 Filme flimmerten. Mit dem Umbau der Immobilie in der Altstadt steht nun auch der Umzug des Rheincafés an.