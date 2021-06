Monheim : Jetzt für Kurse an der Kunstschule anmelden

Jetzt für Kurse an der Kunstschule anmelden

Monheim Das neue Programm der Kunstschule bietet beliebte Klassiker und neue Trends aus der Kreativszene für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

„Neben dauerhaft beliebten Angeboten, wie unseren kreativen Mal- oder Näherkursen, richten wir das Augenmerk in diesem Herbst auf Trends der jungen Kunst- und Kreativszene. Damit möchten wir insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen“, erklärt Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule. „Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Herbst endlich wieder durchstarten und mit den originellen Ideen unserer Teilnehmer frischen Wind und Optimismus in den Alltag bringen können.“ Das Team der Kunstschule habe die Zwangspause genutzt, um neue Künstler mit außergewöhnlichen Ideen zu gewinnen.