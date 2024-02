Programm der Kulturwerke in Monheim Kulturvielfalt: Das sind die Veranstaltungen im März

Ebenfalls in der Aula am Berliner Ring ist am Samstag, 9. März, um 20 das Electric Light Orchestra Tribute by Phil Bates mit der „All over the World“-Tour zu sehen. Die Tribute-Band bringt die musikalischen Meilensteine zurück auf die große Bühne – eine Gratwanderung zwischen eingängigen Rocksounds und edlen Klängen der Klassik. Wer sich vorab ein Ticket im Vorverkauf besorgt, zahlt 34 Euro. Am Abend selbst ist man für 39 Euro dabei.