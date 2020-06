Monheim Radverkehrskonzept : Radwege sollen beidseitig vorhanden sein

Monheim Das Radverkehrskonzept 2020 sieht den Umbau einiger Straßen und Kreisverkehre vor, um den Radverkehr sicherer zu gestalten. Als Sofortmaßnahme werden störende Poller und Umlaufsperren entfernt.

Bisher steigen nur 14 Prozent der Monheimer regelmäßig aufs Rad. Die Stadtverwaltung will diesen Anteil auf 25 Prozent anheben. Sie hat daher in einer sehr breit angelegten Bürgerbeteiligung Bürger in einem Workshop, auf der Straße, über das Portal „mitdenken”, Schüler des Gymnasiums und Mitarbeiter auf dem Creativ Campus befragt, was passieren müsste, damit sie aufs Rad steigen. „Aus den 400 Antworten haben wir 260 Äußerungen herausgezogen, betrachtet und bewertet“, so Ulrike Ewen vom Büro AB Stadtverkehr. Als Pluspunkte der bestehenden Radverkehrsstruktur zählt die Verkehrsplanerin das nahezu lückenlose Radnetz entlang der Hauptverkehrsstraßen, die vielen für den Radverkehr in beide Richtungen geöffneten Einbahnstraßen, die Tempo-30-Zonen und Kreisverkehre auf. Als Schwächen hat sie die fehlenden Flächen für bessere Radwege, unzureichende Übergänge, den schlechten baulichen Zustand vieler Radwege und die rücksichtslosen Autofahrer in Tempo-30-Zonen erkannt.