Monheim Kunst-Projekt : Künstler-Duo lädt zur zweiten Foto-Aktion

Monheim (elm) Für ein weiteres Fotoprojekt des Künstler-Duos Katarina Veldhues und Gottfried Schumacher sind alle Monheimer eingeladen, am Samstag, 10. September, von 15 bis 20 Uhr zum Ernst-Reuter-Platz zu kommen.

Im Rahmen des Tanz-Contests „Uplifted“ wird die Kunstwerkstatt Turmstraße mit einem Foto-Zelt vor Ort sein. Dort werden die Künstler Porträtaufnahmen von Interessierten machen. Diese werden für ein gemeinschaftliches Kunstprojekt mit der Partnerstadt Ataşehir in der Türkei verwendet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die großformatigen Porträtaufnahmen der Künstler, die zu Beginn des Jahres abends die Fassade der Kunstwerkstatt Turmstraße schmückten, sorgten für viel Begeisterung. Im Juni reisten sie zusammen mit einem Team der Kunstschule in die Türkei, um dort circa 50 Bürger aus Ataşehir zu fotografierten. Die Porträts aus beiden Städten werden im Anschluss in einer gemeinsamen Fotoreihe als große öffentliche Lichtprojektion unter dem Titel „Im Augenschein“ gezeigt. Die Lichtprojektion wird parallel in Ataşehir und in Monheim erfolgen, Details zu Zeit und Projektionsort werden noch bekannt gegeben.