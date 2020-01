Monheim Hotel : Monheimer Hotel am Wald hat eine neue Chefin

Smiljka Stakic (l.)hat die Aufgabe als Direktorin an Nicola Voscht weitergegeben. Foto: RP/Hotel am Wald

Monheim (og) Nicola Voscht ist die neue Direktorin im Monheimer Hotel am Wald. Sie ist verantwortlich für den Gesamtbereich Hotel und die angeschlossenen Restaurants Hotel am Wald und Holz&Feuer, An der Alten Ziegelei 4. Nach über 23 Jahren als Direktorin im Hotel am Wald ist Smiljka Stakic in den Ruhestand gegangen.

Nicola Voscht, gelernte Hotelfachfrau, ist seit mehr als acht Jahren im Hotel am Wald beschäftigt. Davon hat sie bereits drei Jahre lang als rechte Hand und Assistentin der Direktion in die Leitungs-Verantwortung mitgearbeitet. Von daher bot es sich den Inhabern an, Nicola Voscht als Nachfolgerin von Smiljka Stakic zu ernennen.