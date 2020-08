Monheim : Gymnasium fährt zwei Unterrichtszeiten

Monheim Am Mittwoch beginnt die Schule – unter strengen Auflagen. Das OHG bemüht sich, Schülerströme und -bewegungen auf ein Minimium zu reduzieren und trennt sich von einigen Errungenschaften.

Zum ersten Mal seit fünf Monaten sollen ab Mittwoch wieder alle Schüler in NRW die Schule besuchen dürfen. Mit ihren neuen Richtlinien für einen „angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten“ geht die Schulministerin nach eigenem Bekunden „so weit wie kein anderes Land“. Begründet wird dies unter anderem „mit den Unsicherheiten verbunden mit der Reisesaison.“

In diesem Schuljahr werden die letzten von insgesamt 3500 Tablets an Schüler der Peter-Ustinov-Gesamtschule verteilt. Nachdem die Stadt im Frühjahr eine Großbestellung aufgegeben hatte, um alle Lehrer und Schüler der weiterführenden Schulen mit Endgeräten auszustatten, werde sich die Stadt einen Teil der Ausgaben über die Fördergelder von Bund und Land zurückholen, sagt Bereichsleiter Peter Heimann. Das betreffe vor allem Tablets für bedürftige Schüler, so Heimann.

Zum Schulstart hat das Gymnasium einige Neuerungen eingeführt, um die Schülerströme in Rinnsale zu verwandeln. So wurden die Unterrichtszeiten jahrgangsweise um zehn Minuten versetzt, demnach soll die erste Gruppe bereits um 7.50 Uhr anreisen, die zweite um acht Uhr. „Um das Gedränge in den Fluren zu verringern, sollen die Schüler nicht zu früh kommen und sich direkt in ihren Klassenraum begeben“, erläutert Bastian. Die Schule hat dazu auch ihr Lehrerraum-Prinzip aufgegeben. Jetzt wird jeder Klasse ein Raum zugewiesen. Die Bahnen der Stadt Monheim müssen ihre Busse folglich öfter fahren lassen, um den Schülerverkehr zu entzerren. „Wir bieten jetzt 26 statt bisher 16 Fahrten an“, sagt Geschäftsführer Detlef Hövermann. Die zehn Minuten Abstand sind der Notwendigkeit geschuldet, dass ein Bus hintereinander zwei Fuhren Schüler abliefern muss. Nachdem man sich vergangene Woche mit dem Schulverwaltungsamt und den Schulleitungen zusammengesetzt hatte, habe man einige Tage Vorlauf benötigt, um diese Wünsche umzusetzen. „Wir müssen schließlich dafür Dienstpläne anpassen und diese mit dem Betriebsrat abstimmen“, so Hövermann.