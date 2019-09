Monheim : Das Fundament für Lüpertz’ „Leda“ steht

Monheim Der Boden für Monheims prominente Gänseliesel ist bereitet. Die Skulptur des Künstlers Markus Lüpertz wird am 20. September aufgestellt.

Derzeit blockieren Betonmischer und Kranausleger einen Streifen an der Rheinpromenade. In der Uferböschung legen die Arbeiter das Fundament für die Monheimer Gänseliesel, die der ehemalige Kunstprofessor Markus Lüpertz als „Leda“ gestaltet hat.

„Auf dem Fundament entsteht die Säule“, erläutert Monheims Tiefbauamts-Chef Andreas Apsel. Ganz langsam füllen die Arbeiter den Beton in die Form, damit er aushärten kann, bevor die nächste Schicht eingefüllt wird. „Das verhindert Druck, der im schlimmsten Fall die Form zerstören könnte“, so Apsel. Schicht um Schicht wächst die 7,50 Meter hohe Säule aus hochwertigem Sichtbeton. Am 20. September soll die in Bronze gegossene Skulptur dort aufgesetzt werden. 3,50 Meter hoch ist die Leda, die eine Gans auf dem Arm hält. Die Skulptur wird eine Gesamthöhe von elf Metern erreichen. „Vom Rhein aus gesehen wird der Blick spektakulär“, sagt Apsel. Eine Landmarke.