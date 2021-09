Monheim Gewerbegebiet Rheinpark : Fünfter Complemus-Bau feiert Richtfest

Sylke Mokrus, Rolf Linde und Matthias Dötsch feierten Richtfest für das Neubauprojekt Rheinpromenade 10. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Hauptmieter wird das Meerbuscher Unternehmen Protection One, dem Marktführer der Fernüberwachung in der Sicherheitsbranche. Bezugsfertig wird das sechsgeschossige Gebäude im Sommer 2022 sein.

2000 Kubikmeter Beton, 200 Tonnen Betonstahl, 300 Fenster – das sind die Rohmaterialen, die sich bereits zu einem sechsgeschossigen Rohbau an der Rheinpromenade 10 zusammengefügt haben. In weniger als 40 Tagen hat das Bauunternehmen Goldbeck West GmbH die Fertigteile montiert. „Durch Corona sind wir etwas im Nachlauf“, sagt Niederlassungsleiter Ralf Linde. Aber der Neubau in Reichweite des Unternehmenssitzes sei nun wetterfest. Seit Mittwoch schwebt nun der Richtkranz über dem neuen Bürogebäude, dem fünften Projekt, das die Complemus Real Estate GmbH im Gewerbegebiet Rheinpark entwickelt hat. „Wir haben hier insgesamt 16.000 Quadratmeter Bürofläche geschaffen, mit diesem sechsgeschossigen Neubau schließen wir unsere Quartiersentwicklung ab“, erklärte Matthias Dötsch, geschäftsführender Gesellschafter. 3500 der insgesamt 6000 Quadratmeter Nutzfläche hat das Sicherheitsunternehmen Protection One gemietet, das seinen Hauptsitz von Meerbusch nach Monheim verlegen wird.

Das seit 24 Jahren bestehende Unternehmen ist Marktführer der 24-Stunden-Fernüberwachung mit Echtzeit-Intervention und seit kurzem auch ein Unternehmen der Securitas-Gruppe. Das neue Headoffice, das im Sommer 2022 bezugsfertig sein soll, wird mit einer technologisch anspruchsvollen Notruf- und Serviceleitstelle ausgestattet sein, erklärte Geschäftsführerin Sylke Mokrus. Man habe lange nach einem geeigneten Objekt gesucht, das dem Unternehmen die nötigen Wachstumsmöglichkeiten ermöglicht. Vermittelt wurde es von Sven Bliso (Colliers International), der zumindest auf dem Düsseldorfer Gewerbeimmobilienmarkt kein passendes Bestandsobjekt fand, in das man die mehrfach zertifizierte Leitstelle problemlos hätte einbauen können. Ein Neubau – in Düsseldorf unbezahlbar – biete zudem die Option, einen passenden Rahmen für die neuen Arbeitswelten der Sicherheitsbranche zu schaffen, etwa die abteilungsübergreifende Teamarbeit, wie Mokrus erklärte. Etwa 100 Mitarbeiter sollen mit nach Monheim umziehen. Mit der in Meerbusch verbleibenden Leitstelle wird so eine redundantes System geschaffen.

Der Showtruck des Unternehmens bot Einblicke in die Sicherheitstechnik. „Über unterschiedliche Alarmgeber, wie Magnetkontakte, Bewegungsmelder oder Lichtschranken ist das zu überwachende Objekt mit der Leitstelle verbunden“, erklärt Mathias Schumacher. Wenn eine unbefugte Person das Objekt betritt, und der Alarm ausgelöst wird, poppt auf dem Display in der Leitstelle ein Fenster auf. Die Person wird dann aufgefordert, das Kennwort zu nennen. Schon Sekunden später folgt die letzte Aufforderung und die Polizei wird alarmiert. „In 97,3 Prozent der Fälle laufen die Täter sofort weg“, berichtet Mokrus.