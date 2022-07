Am Sandberg : Das DRK ist auf Blutspenden angewiesen

Monheim Der nächste Termin ist am Donnerstag im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus. Besonders chronisch Kranke und Krebspatienten benötigen eine fortlaufende Versorgung mit Blutpräparaten.

In der kommenden Woche bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Monheim wieder eine Möglichkeit zur Blutspende an. Der Termin ist am Donnerstag, 4. August, von 15 bis 19 Uhr im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a. Blutspenden seien im Sommer besonders wichtig, deshalb komme es auf jede Spende an, teilt das DRK mit.