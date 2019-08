Monheim : So wird aus dem Bormacher das Culinarium

Monheim Im November soll Monheims Altstadt-Festsaal an der Freiheit neu eröffnen und zum Genießen einladen.

Stefan Zouagui ist entspannt. Der Geschäftsführer der beiden La-Plaza-Restaurants in Opladen und Langenfeld hat schon mehr als einen Umbau gestemmt. Jetzt schaut er an der Freiheit 5-7 in der Monheimer Altstadt nach dem Fortschritt der Arbeiten in der alten Festhalle Bormacher. „Gut so?“, empfängt ihn der Handwerker am Eingang und weist auf eine zugemauerte Tür. „Ja.“ „Muss auch die Tür hier weg?“. „Ja“. Der Geschäftsführer des künftigen „Culinariums“ macht keine halben Sachen und hat die Umbaupläne im Kopf. „Hier, rechterhand“, so beschreibt er die Veränderungen im Eingangsbereich, „wird es eine behindertengerechte Toilette geben. Die gelben Holzpaneelen kommen runter. Der Eingangsbereich wird verkleinert. An die linken Wand kommt eine Garderobe“, erläutert er. Die Rohre für die Gasheizung liegen bereits.