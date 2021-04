Fähre Monheim-Dormagen : Das Böötchen – zuverlässig unterwegs

Monheim Das Piwipper Böötchen ist Ostern in seine neunte Saison gestartet: Viele Trauungen und einige Rettungsaktionen hat das kleine Fahrgastschiff auf dem Rhein bereits miterlebt. Und auch eine Pandemie oder Maschinenschaden zwingen es nicht in die Knie.

Dicke Wolken hängen am Himmel. Es ist grau, nass und kalt. Eigentlich kein schönes Ausflugswetter und schon gar nicht für eine Bootsfahrt. Doch auch an so einem trüben Aprilwochenende mitten im zweiten Pandemiejahr stehen Kapitän und Fährhelfer des Piwipper Böötchens zuverlässig am Stromkilometer 714 „an d‘r Kapell“ bereit, um Fahrgäste, Tagesausflügler und Radtouristen wie seit jeher binnen weniger Minuten ans andere Ufer zu befördern.